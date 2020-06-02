COVID-19 заразились уже более 24,2 тыс поляков

Новости мира:В Польше количество инфицированных коронавирусом возросло до 24 271 человека.

Количество инфицированных коронавирусом в Польше возросло до 24 271 человека, из них 1 081 человек умер, а 11 271 выздоровел.

Об этом сообщает в Twitter Министерство здравоохранения Польши.

"Количество инфицированных коронавирусом - 23 271 человек, 1 081 человек умер", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Польше выявлено 284 новых инфицированных, умерли 16 больных.

По данным Минздрава Польши, в больницах на сегодняшний день находятся 2 219 пациентов с коронавирусом, 78 470 человек - на домашнем карантине, 18 692 - под эпидемиологическим надзором. Выздоровели 11 726 человек.

На данное время в Польше проведено более 930 тыс. тестов на коронавирус, в среднем за сутки их проводится более 20 тыс.

По данным польского правительства, по состоянию на сегодняшний день в польских больницах занято лишь 15,7% коек, подготовленных для пациентов с COVID-19. Поэтому свободными остаются около 10,7 тыс. коек (84,3%).

Кроме того, для спасения лиц, зараженных коронавирусом, сейчас задействовано лишь 5,6% аппаратов искусственной вентиляции легких, которые есть в наличии в польских медицинских учреждениях. Свободными остаются еще более 1,6 тыс. аппаратов ИВЛ, что составляет 94,5% от общего количества.

Глава Минздрава Польши Лукаш Шумовский заявил во вторник, что благодаря усилиям всех поляков в Польше сохраняется одна из лучших эпидемиологических ситуаций в мире. Он акцентировал на том, что в РП на один миллион жителей есть 28 смертей от COVID-19, в то время как в странах Западной Европы этот показатель достигает 500-600 человек на миллион жителей.

"Это показывает, каковы масштабы и чего нам удалось избежать", - констатировал Шумовский.

С 30 мая в Польше введен четвертый этап смягчения карантинного режима. В частности, отменена обязанность носить маску на улицах, ограничение на количество покупателей в магазинах. С 1 июня возобновлены внутренние авиаперелеты по странам, где количество пассажиров в самолетах должно составлять не более 50%.

6 июня в Польше разрешат массовые собрания с участием до 150 человек, в ограниченном режиме будут функционировать культурные (филармонии, театры, кинотеатры) и спортивные заведения (бассейны, фитнес-клубы).