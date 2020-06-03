COVID-19: в Турции выздоровели почти 130 тысяч человек

Новости мира:В Турции от COVID-19 выздоровели почти 130 тысяч человек.

По итогам минувших суток общее количество жителей Турции, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, приблизилось к 130 тысячам.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Общее количество тестов превысило 2,1 млн. Количество пациентов, которые выздоровели – 129 921. Больных, нуждающихся в интенсивной терапии, все меньше", - отметил министр.

По его словам, за последние сутки было сделано более 32,3 тыс. тестов на COVID-19, из них 786 оказались положительными. Скончались 22 человека, в то же время 974 выздоровели.

С начала эпидемии в Турции подтверждено 165,5 тыс. случаев инфицирования, в том числе 4585 летальных.

Как сообщалось, Минздрав Турции выразил надежду, что при условии соблюдения гражданами ограничительных мер, в том числе социальной дистанции и ношения масок, стране удастся избежать второй волны заболеваемости.