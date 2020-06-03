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Черногория победила COVID-19: в стране объявили об окончании эпидемии

Черногория победила COVID-19: в стране объявили об окончании эпидемии
04:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: dcz.gov.ua

Новости мира:В Черногории официально подтвердили конец эпидемии COVID-19.

Национальный координационный комитет Черногории объявил об окончании эпидемии COVID-19 в стране, поскольку в течение прошедших 28 дней новых случаев заболевания не выявили, а все, кто был госпитализирован, - выздоровели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

И хотя власти Черногории еще в конце мая заявили, что стали первой страной в Европе, преодолевшей COVID-19, официально о конце эпидемии обещали объявить в случае, если новых заболеваний не будет до 2 июня — 28 дней после последнего появления.

Как передает издание, решением правительства в Черногории разрешена деятельность театров и кино, также свадьбы и другие собрания с участием не более 200 человек.

Границы Черногории открыты для граждан всех стран, где количество инфицированных не превышает 25 человек на 100 тыс. населения.

COVID-19: в мире уже почти три миллиона человек, победивших болезнь

Власти соседней Сербии выразили возмущение, поскольку страна не попала в список 120-ти стран, чьим граждан разрешен въезд в Черногорию без тестирования на COVID-19 и 14-дневного карантина, отмечает издание.

В Черногории из примерно 600 тысяч жителей было зафиксировано 324 инфицированных коронавирусом, 9 человек погибли. Первый случай коронавируса в Черногории зарегистрировали 17 марта.

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Черногория, Коронавирус, Covid-19.
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