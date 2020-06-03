Черногория победила COVID-19: в стране объявили об окончании эпидемии

Новости мира:В Черногории официально подтвердили конец эпидемии COVID-19.

Национальный координационный комитет Черногории объявил об окончании эпидемии COVID-19 в стране, поскольку в течение прошедших 28 дней новых случаев заболевания не выявили, а все, кто был госпитализирован, - выздоровели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

И хотя власти Черногории еще в конце мая заявили, что стали первой страной в Европе, преодолевшей COVID-19, официально о конце эпидемии обещали объявить в случае, если новых заболеваний не будет до 2 июня — 28 дней после последнего появления.

Как передает издание, решением правительства в Черногории разрешена деятельность театров и кино, также свадьбы и другие собрания с участием не более 200 человек.

Границы Черногории открыты для граждан всех стран, где количество инфицированных не превышает 25 человек на 100 тыс. населения.

Власти соседней Сербии выразили возмущение, поскольку страна не попала в список 120-ти стран, чьим граждан разрешен въезд в Черногорию без тестирования на COVID-19 и 14-дневного карантина, отмечает издание.

В Черногории из примерно 600 тысяч жителей было зафиксировано 324 инфицированных коронавирусом, 9 человек погибли. Первый случай коронавируса в Черногории зарегистрировали 17 марта.