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Среда, 03.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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COVID-19: в мире уже почти три миллиона человек, победивших болезнь

COVID-19: в мире уже почти три миллиона человек, победивших болезнь
03:26 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В мире в 213 странах диагностировано 6 468 823 случаев заболевания коронавирусом, 2 953 208 пациентов уже выздоровели, 381 593 умерли.

В мире 2 953 208 человек выздоровели после заражения COVID-19, еще более 381 тысяч умерли.

Такие данные обнародовал сайт Worldometers, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Больше всего тех, кто поборол болезнь, зарегистрировано в США – 622 тысяч. В Бразилии выздоровели 211 тысяч человек, в России – 186 тысяч, в Германии – 166 тысяч, в Италии – 160 тысяч, в Турции – более 129 тысяч.

В мире в 213 странах диагностировано 6 468 823 случаев заболевания коронавирусом, 2 953 208 пациентов уже выздоровели, 381 593 умерли.

Коронавирус: в Новой Зеландии остался лишь один активный случай COVID-19

Сейчас США на первом месте в мире по количество диагностированных случаев коронавируса, в стране 1 879 211 пациентов с COVID-19. На втором Бразилия, там 555 129 больных, на третьем - Россия, где 423 741 пациентов с коронавирусом.

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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