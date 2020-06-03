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Словакия и Чехия открывают общую границу

Словакия и Чехия открывают общую границу
18:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:С полуночи 4 июня граница между Чехией и Словакией будет полностью открыта для свободного передвижения граждан и грузов.

Граница между Чехией и Словакией с полуночи 4 июня будет полностью открыта для свободного передвижения граждан и грузов.

Об этом сообщает портал Aktuality со ссылкой на разговор премьеров Чехии и Словакии.

"Премьеры обоих государств подтвердили перед началом встречи, что с полуночи четверга полностью возобновляется режим свободного сообщения на границе между Словакией и Чешской Республикой", - говорится в сообщении.

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Именно с этого времени будет приостановлено патрулирование полицейских на границе между Чехией и Словакией.

Отмечается, что отмене ограничений на передвижения между двумя странами способствовала эпидемиологическая ситуация с распространением заболеваемости COVID-19, которая улучшается.

В конце мая Словакия ослабила ограничения для своих граждан на 48-часовые поездки в 8 стран Европы.

По данным Worldometer, по состоянию на середину дня 3 июня во мире зафиксировано 6 479 493 случая коронавируса, из них 383 015 летальных, выздоровели 3 085 381 человек.

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Чехия, Словакия, Граница.
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