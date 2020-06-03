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COVID-19: в Бельгии за сутки обнаружили 70 новых случаев коронавируса

COVID-19: в Бельгии за сутки обнаружили 70 новых случаев коронавируса
20:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:В связи с распространением вируса, в Бельгии второй день подряд регистрируется менее 100 новых инфицированных коронавирусом.

В Бельгии второй день подряд регистрируется менее 100 новых инфицированных коронавирусом: 70 человек сегодня (98 человек - во вторник).

Об этом свидетельствуют данные на специализированном сайте Федерального министерства здравоохранения Бельгии, сообщает корреспондент.

"В течение суток поступили сообщения о 70 новых случаях заболевания, из этих людей 43 живут во Фландрии, 21 - в Валлонии и 6 - в Брюсселе. Общее количество инфицированных СOVID-19 с начала пандемии увеличилось, таким образом, до 58 685 человек", - говорится в сообщении.

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В течение суток выписались из больницы после выздоровления 25 человек. Общее количество пациентов в больницах страны с этим диагнозом составляет 819 человек, из них 172 находятся в отделениях интенсивной терапии.

За прошедшие 24 часа болезнь унесла жизни еще 17 человек, что довело общее количество погибших от коронавируса в Бельгии с начала пандемии до 9 522 человека.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 6 479 493 случая коронавируса, из них 383 015 летальных, выздоровело 3 085 381 человек.

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Бельгия, Карантин, Коронавирус.
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