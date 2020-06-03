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Турция намерена до 2022 запустить три новых спутника связи

Турция намерена до 2022 запустить три новых спутника связи
23:22 Ср, 3 Июнь 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Турция за три года планирует запустить три спутника связи.

Турция планирует запустить на орбиту три новейших спутника связи: один в четвертом квартале этого года, еще два - в первом квартале 2021 и 2022 годов каждый. Последний спутник будет полностью отечественного производства.

Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Адил Караисмалоглу.

"Спутник связи нового поколения Türksat 5A будет запущен в космос в последнем квартале этого года, широкополосный спутник Türksat 5B и первый полностью отечественный спутник Türksat 6A планируется запустить на орбиту в первых кварталах 2021 и 2022 годов соответственно", - сказал министр.

По его словам, с помощью спутников связи Турция займет свое место в области передачи визуальных, голосовых и цифровых данных. "Наша страна должна войти в десятку 10 стран мира, которые могут выпускать спутники связи на местном уровне", - подчеркнул министр.

Türksat 5A - спутник связи, который будет покрывать Турцию, Ближний Восток, Европу и большую часть Африки. Он построен компаниями Türkstat и TAI в сотрудничестве с Airbus Defense and Space (D&S) в рамках соглашения, подписанного в 2011 году. Его запуск запланирован на конец 2020 года ракетой Falcon 9 компании SpaceX.

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Türksat 5B также производится в сотрудничестве с D&S на базе промышленных мощностей ASELSAN в Анкаре.

А вот Türksat 6A - это продукт сотрудничества министерства транспорта и инфраструктуры Турции и компаний ASELSAN, Turkish Aerospace Industries, CTech, Türksat и Совета по вопросам науки и технических исследований. Контракт на его производство был подписан в конце 2014 года.

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Турция, Спутник, Космос.
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