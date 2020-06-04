Коронавирус: Саммит ЕС-Китай отложен на неопределенный срок

Новости мира:Саммит ЕС - Китай перенесли из-за коронавируса.

Саммит ЕС — Китай, намеченный на 14 сентября в Лейпциге, перенесен на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

Об этом договорились во время телефонного разговора канцлер ФРГ Ангела Меркель, глава КНР Си Цзиньпин и глава Европейского совета Шарль Мишель, передает DW.

"Саммит ЕС - Китай, намеченный на 14 сентября в Лейпциге, перенесен на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Об этом договорились во время телефонного разговора канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин и глава Европейского совета Шарль Мишель", - говорится в сообщении.

Также на сайте правительства Германии отмечается, что стороны намерены провести эту встречу позже, тогда же обсудят ее новую дату.