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Снизилось почти вдвое за месяц: в Турции фиксируют падение числа новых случаев COVID-19

Снизилось почти вдвое за месяц: в Турции фиксируют падение числа новых случаев COVID-19
04:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:За месяц в Турции количество новых случаев COVID-19 снизилась почти вдвое.

По сравнению с показателями месячной давности и последних суток количество новых выявленных случаев инфицирования COVID-19 снизилась на 48%, количество пациентов в реанимациях — на 57%, интубированных — 66%.

Об этом сообщил Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Один месяц назад 1424 пациента находились в реанимации, сегодня на 57% меньше, количество интубированных пациентов с 766 уменьшилось на 66%, а количество случаев — на 48%. По результатам суток сделано более 52 тысяч тестов, количество новых случаев — 867", - сообщил министр.

Всего за сутки выздоровел 931 человек, 24 умерли. Общее количество тестов — более чем 2,1 миллиона, выявленных случаев — свыше 166 тысяч, умерших — 4 609, выздоровевших — более 130,8.

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Количество умерших в результате инфицирования, так же как и количество новых случаев, неустанно уменьшается. С 1 июня Турция существенно ослабила карантинные ограничения.

В Минздраве Турции убеждены, что при условии соблюдения населением социальной дистанции, ограничительных мер и ношение масок, стране удастся избежать второй волны заболеваемости COVID-19.

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Турция, Коронавирус, Covid-19.
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