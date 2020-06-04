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Вакцина от коронавируса: главный инфекционист США не ждет чуда

Вакцина от коронавируса: главный инфекционист США не ждет чуда
02:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Главный инфекционист США предупреждает, что вакцина от COVID-19 может не дать постоянного иммунитета.

Потенциальная вакцина против коронавируса может не дать постоянного иммунитета от COVID-19 из-за его предположительных мутаций в будущем.

Об этом сказал директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, сообщает "Голос Америки".

"Если SARS-CoV-2 будет вести себя, как другие коронавирусы, скорее всего иммунитет будет продолжаться недолго", – сказал Фаучи.

Он отметил, что вакцина против коронавирусов, которые вызывают ОРВИ, как правило, действует от трех то шести месяцев, и почти всегда меньше года.

Сообщается, что другие ученые настроены более оптимистично. Они утверждают, что мутации вируса не столь значительны, как опасались ранее, и те вакцины, которые разрабатываются, должны быть действенными как против тех мутаций, которые существуют сегодня, так и против будущих изменений нового коронавируса.

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"Этот вирус мутирует, но не настолько, как, например, грипп. Надеемся, вакцина против SARS-CoV-2 будет эффективной как минимум несколько сезонов, прежде чем её нужно будет изменить", – сказал профессор Университета Канзаса, вирусолог Брэндон Декоски.

Как сообщалось, вакцина от коронавируса, которую разрабатывают в Китае, может выйти на рынок до конца нынешнего года.

Согласно данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 6 554 615, из них 386 287 - летальных, выздоровели 3 157 352 человека.

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Коронавирус, Энтони Фаучи, Covid-19.
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