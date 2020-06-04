Бельгия готовится к третьему этапу смягчения карантина: откроют кафе и рестораны

Новости мира:Бельгия еще больше ослабляет карантин - открывает кафе и рестораны.

Совет безопасности Бельгии, собрание которого состоялось в среду в Брюсселе, решил продолжить плановый выход из ограничений, связанных с кризисом COVID-19, и с 8 июня приступить к его третьему этапу.

Такое сообщение опубликовано сегодня на сайте бельгийского издания VRT.

"Мы начинали с того, что все было запрещено. И это означало закрытие всего. Начиная с 8 июня мы меняем подход... Нашим исходным пунктом будет свобода. Все будет возможным, исключая вещи, которые будут запрещены", - отметила по этому поводу премьер-министр страны Софи Вильмес.

При этом глава правительства напомнила о 6 "золотых правилах" личной безопасности, включая гигиену рук (мыть их чаще и избегать рукопожатия при встрече), организацию встреч на свежем воздухе или в хорошо вентилируемых помещениях, соблюдение дистанции и т.п.

Вместе с тем, новый этап дает больше свободы в общении между людьми. Будут разрешены встречи в составе группы до 10 человек (сейчас - 4), но это должны быть одни и те же люди. В такие группы можно будет включать детей до 12 лет, чего раньше рекомендовалось избегать, особенно дедушкам и бабушкам, которые входят в группу риска.

Начиная с 8 июня в Бельгии откроются кафе и рестораны. Но на такие услуги в полной мере будет распространяться правило социального дистанцирования - на практике это означает, что между столиками разных компаний должно сохраняться расстояние не менее 1,5 метра, при этом за одним столом не может находиться более 10 человек. Бары, рестораны и ночные магазины смогут оставаться открытыми до часа ночи. В то же время ночные клубы будут закрытыми до конца августа.

С 8 июня будет разрешено проводить культурные мероприятия, которые не приводят к большому скоплению людей, а также спортивные мероприятия, включая тренировки и соревнования. При этом для спортивных мероприятий существует четкое правило - избегать контакта, в том числе во время тренировки в таких контактных видах, как дзюдо, футбол, баскетбол и им подобных. Оздоровительные центры и бассейны для плавания также будут оставаться закрытыми.

С понедельника бельгийцам будет разрешено совершать путешествия продолжительностью от одного до нескольких дней. С 15 июня власть Бельгии дает разрешение своим гражданам на путешествия в пределах Шенгенской зоны.

С 1 июля, как ожидается, откроют свои двери для посетителей театры и кинотеатры. С этой же даты количество людей, которые смогут участвовать в религиозных мероприятиях, будет увеличено до 200 человек (в настоящее время существует ограничение в 100 человек).

Решение о переходе к третьему этапу выхода из ограничений, связанных с COVID-19 принято Советом безопасности Бельгии на фоне благоприятной динамики заболеваемости коронавирусом, которая имеет тенденцию к снижению практически по всем показателям: количеству новых случаев инфекции, обращений к врачам с симптомами ОРЗ, госпитализации людей и загруженности лечебных учреждений.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 6 479 493 случая коронавируса, из них 383 015 летальных, выздоровел 3 085 381 человек.