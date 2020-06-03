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Степанов: Минздрав на финальной стадии расчета тарифов на медицинские услуги

Степанов: Минздрав на финальной стадии расчета тарифов на медицинские услуги
20:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:МОЗ вносит коррективы в реформу системы здравоохранения и сейчас находится на стадии финального расчета тарифов.

Министерство здравоохранения вносит коррективы в реформу системы здравоохранения и сейчас находится на стадии финального расчета тарифов. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Минздрав.

Так, Степанов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия Анкой Фельдгузен, а также с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики Давиде Ла Чечилия.

"...мы вносим коррективы в медицинскую реформу в Украине, поскольку из-за второго этапа реформы, который наступил с 1 апреля, в зоне особого риска оказались противотуберкулезная и психиатрическая службы, экстренная медицинская помощь, а также другие высокоспециализированные медицинские направления. Уже сейчас мы находимся на финальной стадии расчета тарифов - чтобы стоимость медуслуг была объективной и отвечала нашим реалиям", - подчеркнул Степанов.

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Сообщается, что это делается для того, чтобы ликвидировать просчеты предыдущего руководства Минздрава при планировании второго этапа медицинской реформы, а также установить объективные тарифы на медицинские услуги.

По словам главы ведомства, Украина высоко ценит поддержку зарубежных партнеров в медицинской сфере, а также учитывает передовой зарубежный опыт во внедрении изменений в Украине.

Также Посол ФРГ Анка Фельдгузен заявила о готовности немецкой стороны предоставить Украине консультанта для формирования изменений ко второму этапу медицинской реформы.

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"При этом Посол Италии Давиде Ла Чечилия поблагодарил украинскую сторону за помощь медицинскими работниками в борьбе с коронавирусом (20 медиков, в апреле работали в Италии и помогали этой стране бороться с COVID-19), а также выступил с предложением провести совместные учебные сессии для украинских и итальянских медиков", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Степанов работает с международными экспертами над усовершенствованием второго этапа медреформы.

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Украина, Минздрав, Карантин.
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