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В столице предлагают отменить ВНО для тех, кто не планирует поступление в этом году

В столице предлагают отменить ВНО для тех, кто не планирует поступление в этом году
19:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:ВНО в столице состоится, но участие в нем предлагается принять только тем, кому оно необходимо для поступления в вузы.

Внешнее независимое оценивание в столице состоится, но участие в нем предлагается принять только тем, кому оно необходимо для поступления в вузы.

Об этом подробнее рассказал и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский на своей странице в Facebook.

"Внешнее независимое оценивание в столице состоится! Мы предлагаем в условиях карантина дать возможность принять участие в тестировании тем, кому оно нужно для поступления в украинские вузы! Остальные выпускники при необходимости будут иметь возможность пройти ВНО в любой следующий год", - пояснил Мондриевский.

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Он отметил, что главной целью этого решения является предотвращение вспышки пандемии в Киеве. Несмотря на то, что участники тестирования будут максимально защищены от риска заболевания, благодаря контролю состояния здоровья и мерам по дезинфекции, ведь карантин еще продолжается, и угроза полностью не устранена.

"Предложение столичных специалистов - это предложение для всей страны. Вводя карантин, мы остановили распространение коронавируса и должны и впредь делать все возможное для нашей с вами безопасности. Наша позиция соответствует требованиям закона и времени, в котором мы с вами сейчас живем", - заявил Мондриевский.

Как сообщал Киевский городской голова Виталий Кличко, столичные власти предлагают отменить в этом году ВНО для выпускников, не планирующих поступать в высшие учебные заведения.

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Как сообщалось, основная сессия ВНО в Украине будет проведена с 25 июня по 17 июля 2020 года. Так, согласно обнародованному графику, 25 июня состоится тестирование по математике, 30 июня - по украинскому языку и литературе, 2 июля - по физике, 6 июля - по испанскому, немецкому и французскому языквм, 7 июля - по английскому языку, 9 июля - по истории Украины, 13 июля - по биологии, 15 июля - по географии и 17 июля - по химии.

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Киев, Украина, ВНО.
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