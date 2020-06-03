Международные перевозки грузов: разрешения теперь можно будет получить онлайн

Новости Украины:Глава правительства Денис Шмыгаль во время заседания заявил, что таким образом уменьшаются взаимоотношения между чиновником и бизнесом и соответственно улучшается качество услуг.

Кабмин запустил экспериментальный проект, согласно которому заказ бланков разрешений на поездку по территориям иностранных государств при выполнении перевозок грузов автомобильным транспортом в международном сообщении можно осуществить в электронной форме через Транспортный портал электронных услуг.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства без обсуждения.

Глава правительства Денис Шмыгаль во время заседания заявил, что таким образом уменьшаются взаимоотношения между чиновником и бизнесом и соответственно улучшается качество услуг.

"Заказать бланк разрешений на перевозку груза автомобильным транспортом в иностранных государствах можно будет онлайн. Для этого вводим экспериментальный проект по реализации такой функции через Транспортный портал электронных услуг", - отметил премьер.

Как сообщалось, ранее Министерство цифровой трансформации и Министерство инфраструктуры Украины начали реализацию пилотного проекта по внедрению в Украине электронной товарно-транспортной накладной (ТТН).