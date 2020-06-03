"Киберняня": Минцифры запустило новый онлайн-курс

Новости Украины:Минцифры запустило новый онлайн-курс "Киберняни" на платформе по цифровой грамотности "Дія. Цифрова освіта".

Министерство цифровой трансформации запустило новый онлайн-курс "Киберняни" на платформе по цифровой грамотности "Дія. Цифрова освіта".

Сейчас он доступен по ссылке.

"Из этого курса вы узнаете, как минимизировать риски потери вашей частной, чувствительной информации. Как предупредить кибератаки или кибермошенничество и как быстро восстановиться после них, в случае если они все же произошли. Участие в сериале приняли эксперты, для которых кибербезопасность - это не только работа, а образ жизни", - отметили разработчики курса.

Киберняни - совместный проект Министерства цифровой трансформации Украины, компании по кибербезопасности 10Guards, компании Cyberlab и компании Moneyveo.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации во исполнение программы деятельности КМУ, утвержденной постановлением Кабинета министров Украины от 29 сентября 2019 года № 849, в частности цели "украинец, который хочет иметь цифровые навыки, может их свободно приобрести", запустило национальную онлайн-платформу по цифровой грамотности "Дія. Цифрова освіта", которая доступна в сети Интернет по ссылке.

На онлайн-платформе каждый гражданин может бесплатно овладеть цифровыми навыками по новому современному формату - образовательные сериалы.