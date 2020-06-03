COVID-19: В Украине запустили карту коронавирусных закупок

Новости Украины:В Украине запустили сайт для проверки расходования бюджетных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией.

В Украине запустили сайт для проверки расходования бюджетных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает МОЗ.

"В Украине запустили карту коронавирусных закупок — сайт для проверки расходования бюджетных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для прозрачности и доступности процесса закупок была разработана антикоррупционная карта коронавирусных закупок, где можно проверить наличие всех необходимых медицинских средств в любом медицинском учреждении Украины.

Целью Карты является максимальная прозрачность процесса закупки медицинских масок, перчаток, аппаратов ИВЛ и доступность информации о наличии тех или иных средств индивидуальной защиты в каждой больнице страны.

Основными преимуществами карты является то, что она обновляется в режиме реального времени, охватывает всю Украину, а также форму обратной связи для жалоб.

Как сообщалось, до 28 мая из бюджета в Украине было потрачено 2,6 млрд грн на приобретение товаров и услуг, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.