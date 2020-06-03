Скачать
Среда, 03.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в Украине: Медики назвали показатель заболеваемости
COVID-19 в Украине: Медики назвали показатель заболеваемости
Зеленский: в Кабмине может появиться вице-премьер по вопросам ОПК
Зеленский: в Кабмине может появиться вице-премьер по вопросам ОПК
Игрок Атлетико объявил о создании собственного футбольного клуба
Игрок Атлетико объявил о создании собственного футбольного клуба
"Жить обычной жизнью": Евгений Комаровский рассказал, как выходить на работу после карантина
Комаровский рассказал, как выходить на работу после карантина

COVID-19 в Украине: Медики назвали показатель заболеваемости

COVID-19 в Украине: Медики назвали показатель заболеваемости
17:38 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составил 59,3 на 100 тыс. населения.

В Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тыс. населения. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

"По состоянию на 3 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тыс. населения. Показатель летальности - 3%. Для сравнения, показатель летальности состоянию на 30 апреля составил 2,5%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прирост подтвержденных больных за сутки по сравнению с предыдущими составил +3,5%. 

С 5 июня в Украине снова ослабляют карантин: что будет разрешено

"Даже в условиях ослабления карантина следует тщательно соблюдать правила физического дистанцирования, респираторной и личной гигиены. COVID-19 может жить часами или даже днями на поверхностях. Физическая дистанция помогает ограничить возможности контакта с загрязненными поверхностями и инфицированными людьми вне дома", - добавляется в сообщении.

Так, соблюдая расстояние с другими людьми, вы защищаете себя от их биологических жидкостей, которые могут попасть в ваш организм во время кашля или чихания, что может стать причиной инфицирования COVID-19.

Физическая дистанция особенно важна для людей, которые имеют более высокий риск осложнений от COVID-19 (возраст более 50 лет, наличие сопутствующих заболеваний). Поэтому ограничьте тесный контакт с другими в помещениях и на улице.

Может стать "разрушительной": В ВОЗ предупредили, о второй волне коронавируса

Пока нет вакцины и лекарств против COVID-19. Один из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции - помнить о правилах физической дистанции и ежедневной гигиены.

Как сообщалось, правительство еще больше ослабило карантин в Украине с 5 июня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Победительница "Холостяка 10" обнажилась в новой фотосессии
02 Тревожные звоночки: симптомы, которые указывают на проблемы с печенью
03 Пей - и не болей: напитки, которые помогут укрепить иммунитет лучше таблеток
04 "Новая почта" начала работать с AliExpress
05 Жирные волосы: трихологи о частоте мытья головы в таком случае
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
С 5 июня в Украине снова ослабляют карантин: что будет разрешено
С 5 июня в Украине снова ослабляют карантин: что будет разрешено
Кличко: врачей в Киеве проверяют на COVID-19 с помощью ИФА-тестов
Кличко: врачей в Киеве проверяют на COVID-19 с помощью ИФА-тестов
Беспорядки в США: Папа Римский выразил обеспокоенность ситуацией
Беспорядки: Папа Римский обеспокоен ситуацией в США
Звезда &quot;Людей Икс&quot; извинился за видео, в котором полицейский арестовывает протестующего
Звезда "Людей Икс" извинился за видео, в котором полицейский арестовывает протестующего
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь