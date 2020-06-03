COVID-19 в Украине: Медики назвали показатель заболеваемости

Новости Украины:Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составил 59,3 на 100 тыс. населения.

В Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тыс. населения. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

"По состоянию на 3 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тыс. населения. Показатель летальности - 3%. Для сравнения, показатель летальности состоянию на 30 апреля составил 2,5%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прирост подтвержденных больных за сутки по сравнению с предыдущими составил +3,5%.

"Даже в условиях ослабления карантина следует тщательно соблюдать правила физического дистанцирования, респираторной и личной гигиены. COVID-19 может жить часами или даже днями на поверхностях. Физическая дистанция помогает ограничить возможности контакта с загрязненными поверхностями и инфицированными людьми вне дома", - добавляется в сообщении.

Так, соблюдая расстояние с другими людьми, вы защищаете себя от их биологических жидкостей, которые могут попасть в ваш организм во время кашля или чихания, что может стать причиной инфицирования COVID-19.

Физическая дистанция особенно важна для людей, которые имеют более высокий риск осложнений от COVID-19 (возраст более 50 лет, наличие сопутствующих заболеваний). Поэтому ограничьте тесный контакт с другими в помещениях и на улице.

Пока нет вакцины и лекарств против COVID-19. Один из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции - помнить о правилах физической дистанции и ежедневной гигиены.

Как сообщалось, правительство еще больше ослабило карантин в Украине с 5 июня.