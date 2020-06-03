С 5 июня в Украине снова ослабляют карантин: что будет разрешено

Новости Украины:Кабмин принял решение об очередном ослаблении ограничений уже в ближайшие дни.

В Украине с 5 июня начнут действовать новые послабления карантинных ограничений. Соответствующее решение на сегодняшнем заседании принял Кабинет министров.

Об этом сообщил премьер Денис Шмигаль в своем Telegram.

По его информации, решение предусматривает разрешение:

Премьер также напомнил о решении относительно возобновления авиасообщения: внутреннего с 5 июня и международного - с 15-го. За границу рейсы будут выполняться в те страны, которые открыли аэропорты для Украины.

"Осуществление перевозок пассажиров легковыми автомобилями разрешается в количестве до 5 человек включительно с водителем (без учета детей до 14 лет). В случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе по показателям для ослабления мер в течение трех дней подряд, региональная комиссия ТЭБ и ЧС обязана собраться вне очереди и отменить послабления некоторых карантинных ограничений", - рассказал глава правительства.

Как сообщалось, ранее в Минздраве рассказали, что будет с карантином в Украине после 22 июня.