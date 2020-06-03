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Среда, 03.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Может стать "разрушительной": В ВОЗ предупредили, о второй волне коронавируса
Может стать "разрушительной": В ВОЗ предупредили, о второй волне коронавируса
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Может стать "разрушительной": В ВОЗ предупредили, о второй волне коронавируса

Может стать "разрушительной": В ВОЗ предупредили, о второй волне коронавируса
16:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Украины:В ВОЗ говорят, что сейчас ситуация лучше, чем это было в начале года.

Существует вероятность вспышки второй волны новой коронавирусной инфекции COVID-19, однако ее можно избежать, если принять предупредительные меры.

Также во избежание повторной эпидемии следует постоянно мониторить ситуацию с распространением COVID-19. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге 3 июня, передает ТСН.

"Вторая волна не является неизбежной. Но все больше стран снимают ограничения, и есть очевидная угроза повторного всплеска инфекции COVID-19. Если не остановить эти всплески, может начаться вторая волна, и она может стать очень разрушительной", - отметил он.

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В то же время, по его словам, страны мира уже многое усвоили и научились с начала года во время борьбы с пандемией.

"Хорошая новость в том, что мы многому научились после первой волны. Если возникнет новый всплеск, мы будем лучше подготовлены, мы лучше понимаем вирус, какие меры работают, как нам подготовиться", - продолжил Клюге.

Он отметил, что необходимо осторожно и постепенно снимать введенные ограничения, а также проводить постоянный мониторинг ситуации. 

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Как сообщалось, ранее в ВОЗ спрогнозировали резкий пик COVID-19 вместо второй волны. В организации отметили, что стандартное восприятие течения пандемии именно такое - кончается первая вспышка, за ним приходит второй. Но сейчас мир находится в середине первой волны пандемии коронавируса, и существует риск второго резкого подъема заболеваемости.

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Украина, ВОЗ, Карантин, Коронавирус.
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