В Польше не спешат открывать границы

Об этом заявил глава канцелярии председателя Совета министров Польши Михал Дворчик, информирует Dziennik Gazeta Prawna.
"Мы анализируем ситуацию во время встреч правительственного штаба по кризисному реагированию, которые происходят раз в несколько дней. Когда мы убедимся, что такое решение (открытие границ - ред.) безопасное, мы его примем", - заявил Дворчик.
Он отметил, что правительство внимательно анализирует ситуацию, складывающуюся с пандемией коронавируса в Польше и других странах.
Дворчик подчеркнул, что пандемия коронавируса изменила Европу и мир, а с определенными ограничениями и осложнениями "надо будет считаться еще некоторое время".
Как известно, с 28 мая граждане десяти стран ЕС, в том числе и Польши, могут посещать Хорватию с туристической целью. С 3 июня свои границы открыла Италия, с 4 июня - Австрия. С 15 июня к этим странм присоединятся Германия, Чехия, Франция и Греция, а с 22 июня - Испания.
По состоянию на 4 июня число инфицированных коронавирусом в Польше выросло до 24 826 человек, из них 1117 человек умерли и 12 227 выздоровели.