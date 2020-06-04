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Турция восстановит в июне авиасообщение с 40 странами

Турция восстановит в июне авиасообщение с 40 странами
19:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Министерство транспорта Турции сообщило, что планирует в течение июня восстановить авиарейсы по десяткам международных направлений, пишет газета "Дейли сабах".

Министерство транспорта Турции сообщило, что планирует в течение июня восстановить авиарейсы по десяткам международных направлений, пишет газета "Дейли сабах".

С 10 июня Турция рассчитывает начать полеты, в том числе, в Бахрейн, Болгарию и Катар.

Еще в 17 стран, в том числе в Германию, Австрию и Сингапур, рейсы будут осуществляться с 15 июня.

С Казахстаном и Киргизией авиасообщение возобновится с 20 июня наряду с рейсами в Албанию, Финляндию, Эстонию, Ирландию, Латвию и другие страны. Полеты в Бельгию планируют начать 25 июня.

Еще с 15 странами Турция достигла предварительного соглашения о возобновлении в будущем авиарейсов, среди них - ОАЭ, Украина, Белоруссия и Италия.

Украина и Турция согласовали восстановление туристических путешествий

Между тем, министр транспорта страны Адиль Караисмаилоглу отметил, что ведутся переговоры с еще более чем 90 странами о возобновлении полетов, как только ограничения из-за коронавируса позволят это сделать.

По прибытии международных рейсов в Турцию пассажиров будут проверять и в случае выявления симптомов коронавируса отправлять в больницы.

С понедельника Турция возобновила внутреннее авиасообщение.

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Турция, Туризм, Коронавирус.
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