Украина и Турция согласовали восстановление туристических путешествий

Новости Украины:В понедельник, 1 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Стороны согласовали восстановления туристических путешествий, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Украины.

"Глава МИД Турции проинформировал о решении турецкой стороны открыть свои границы для иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля текущего года. Он также заверил, что его страна создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинских граждан летом", - сообщили в МИД.

Также сообщается, что во время разговора стороны обозначили приоритеты развития стратегического партнерства между Украиной и Турцией на ближайшую перспективу, определили ключевые двусторонние мероприятия высокого уровня, которые планируется провести после улучшения эпидемиологической ситуации.

Главы внешнеполитических ведомств также договорились, что следующее заседание Совместной группы стратегического планирования на уровне министров иностранных дел Украины и Турции состоится в городе Анталья.

Министры обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, в частности Совета Европы.