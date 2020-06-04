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Италия сняла многие "карантинные" ограничения

Италия сняла многие "карантинные" ограничения
22:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:С 3 июня разрешено беспрепятственное перемещение по территории Италии, и даже те, кто прибывает из-за границы, больше не должны проходить двухнедельный карантин.

Власти Италии почти полностью сняли ограничения, введенные в период распространения коронавирусной инфекции, разрешено беспрепятственное перемещение внутри страны, также открыты границы для гостей из стран Европы без соблюдения двухнедельного карантина, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Национальном агентстве Италии по туризму (ЭНИТ).

"С 3 июня разрешено беспрепятственное перемещение по территории Италии, и даже те, кто прибывает из-за границы, больше не должны проходить двухнедельный карантин. Нет ограничений на перемещение между регионами. Отменены все сертификаты, объясняющие причины перемещения. Такое решение было принято на основе последних данных мониторинга, проведенного ведущим институтом Национальной службы здравоохранения и Минздравом Италии", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ЭНИТ, итальянцы также могут путешествовать за границу в те страны, которые открыли свои границы.

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Между тем, в повседневной жизни ещё остается ряд ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-19. Так, до 15 июля встречи и собрания не разрешены даже дома. При нахождении на улице или в общественных местах запрещено приближаться друг к другу (если не проживаете вместе) на расстояние менее метра, а при занятиях физическими упражнениями расстояние должно быть не менее двух метров.В общественных местах, магазинах, парикмахерских, косметических салонах, самолетах и поездах, общественном транспорте и иных местах, где сложно соблюдать дистанцию, а в некоторых случаях даже на открытом воздухе (в Ломбардии это обязательно) необходимо носить маску.

До 15 июня для посещения парикмахерской или тренажерного зала обязательна предварительная запись. Во многих магазинах необходимо надевать защитные перчатки, а при покупке продуктов питания эта мера является обязательной.

"Нельзя отказываться от измерения температуры. При температуре тела выше 37,5 градусов доступ во многие общественные и частные места запрещен, в этом случае могут быть оповещены органы здравоохранения", - подчеркнули в агентстве по туризму.

Кроме того, нельзя отказывать в предоставлении общей информации о себе сотрудникам магазинов и ресторанов, которые её запрашивают. Как рассказали в ЭНИТ, эта мера необходима для отслеживания людей, которые, возможно, вступали в контакт с заболевшими.

"Если вы контактировали с Covid-положительными людьми или прибыли в места, где действуют специальные указы губернатора или мэра (так, на Сицилии ограничения продлены до 8 июня), вы должны оставаться на карантине с момента прибытия", - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве сообщили, что доступ в тематические, развлекательные и природные парки уже открыт. Дети могут вернуться в игровые зоны парков, вилл и садов для проведения досуга и отдыха. С 15 июня также планируется возобновить услуги для детей и подростков (от 3 до 17 лет) и разрешить проведение развлекательных мероприятий.

Пляжи открыты, однако там запрещено находиться слишком близко друг к другу (если вы не являетесь членами одной семьи или не проживаете вместе), зонтики должны расставляться по одному на каждые 10 квадратных метров (в регионе Эмилия-Романья - до 14 квадратных метров).

В среду Италия открыла границы для туристов из европейских стран, международные авиаперелеты возобновлены в аэропортах Рима, Милана и Неаполя.

Италия - одно из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса государств. В последние недели в стране стремительно падают темпы заражения коронавирусом и число умерших от него людей. По данным на 4 июня, четверг, в Италии зарегистрировано 233,8 тыс. зараженных COVID-19, 33,6 тыс. человек скончались. За последние сутки был выявлен всего 71 случай заражения.

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Италия, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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