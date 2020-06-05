Коронавирус не отступает: в Италии зафиксирован рост числа летальных случаев

Новости мира:В Италии возросло количество смертей от Covid-19 за сутки.

За последние сутки в Италии зафиксирован рост количества летальных исходов, вызванных пандемией болезни COVID-19.

Об этом сообщает агентство ANSA.

"В течение последних 24 часов в Италии зафиксированы 88 летальных исходов, что означает увеличение по сравнению с 71 случаем вчера", - говорится в сообщении.

Общее количество погибших в Италии возросло до 33 689 человек.

Число пациентов, которые вылечились от болезни, возросло до 161 895, прирост по сравнению со вчерашним днем составил 957 человек.

Общее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни в Италии составляет сейчас 234 013, прирост по сравнению с вчерашним днем составил 177 случаев.

Как сообщалось, по состоянию на 4 июня общее количество случаев коронавируса в мире превысило 6,5 миллиона, а количество смертей от коронавируса превысило 388 тысяч.