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Коронавирус не отступает: в Италии зафиксирован рост числа летальных случаев

Коронавирус не отступает: в Италии зафиксирован рост числа летальных случаев
00:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Италии возросло количество смертей от Covid-19 за сутки.

За последние сутки в Италии зафиксирован рост количества летальных исходов, вызванных пандемией болезни COVID-19.

Об этом сообщает агентство ANSA.

"В течение последних 24 часов в Италии зафиксированы 88 летальных исходов, что означает увеличение по сравнению с 71 случаем вчера", - говорится в сообщении.

Общее количество погибших в Италии возросло до 33 689 человек.

Число пациентов, которые вылечились от болезни, возросло до 161 895, прирост по сравнению со вчерашним днем составил 957 человек.

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Общее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни в Италии составляет сейчас 234 013, прирост по сравнению с вчерашним днем составил 177 случаев.

Как сообщалось, по состоянию на 4 июня общее количество случаев коронавируса в мире превысило 6,5 миллиона, а количество смертей от коронавируса превысило 388 тысяч.

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Италия, Коронавирус, Covid-19.
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