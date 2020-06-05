Скачать
Пятница, 05.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Марченко рассказал о продолжении сотрудничества с МВФ: что Фонд требует от Украины
Марченко рассказал о продолжении сотрудничества с МВФ: что Фонд требует от Украины
Глава Минфина: Мы прошли кризисный этап в экономике
Глава Минфина: Мы прошли кризисный этап в экономике
Джокович организует турнир c топовыми теннисистами
Джокович организует турнир c топовыми теннисистами
Первых уже определили: SpaceX намерена запускать туристов в космос раз в полгода
SpaceX намерена запускать туристов в космос раз в полгода

В Латвии хотят запретить георгиевскую ленту

В Латвии хотят запретить георгиевскую ленту
03:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Комиссия Сейма Латвии одобрила запрет на использование георгиевской ленты.

Комиссия Сейма Латвии по правам человека поддержала поправки к закону о безопасности общественных развлечений и закона "О митингах, шествиях и пикетах", которые предусматривают запрет на использование в подобных мероприятиях георгиевской ленты.

Об этом сообщает портал парламента Латвии.

"Принимая во внимание экспансию России в Украине и ее тоталитарную идеологию в отношении республик бывшего СССР, у Латвии есть основания видеть (в использовании георгиевской ленты - ред.) достаточную угрозу ее демократической системе и безопасности. Запрет георгиевской ленты ограничил бы такие идеологические проявления. Мы должны продемонстрировать свою позицию против использования этих лент в публичных мероприятиях", - подчеркнул председатель Комиссии по правам человека Артус Кайминьш.

Закон о безопасности общественных развлечений и торжеств запрещает использование во время публичных мероприятий флагов, гербов и гимнов нацистской Германии и бывшего СССР (с его "союзными республиками"), а также нацистской свастики, знаков СС и советских символов, серпа и молота, пятиконечной звезды (за исключением случаев, когда цель использования данных символов не связана с прославлением тоталитарных режимов и оправданием совершенных ими преступлений).

В настоящее время в Сейме пересматриваются поправки к закону, которые дополняют этот список, запрещая использование одежды и ее элементов, идентифицируемых как униформа вооруженных сил и правоохранительных органов (репрессивных учреждений) бывшего СССР (а также его "республик") и нацистской Германии.

Закон о митингах, шествиях и пикетах в настоящее время предусматривает, что участникам данных акций запрещено использовать флаги, гербы, гимны и символы бывшего СССР, Латвийской ССР и нацистской Германии (в том числе в стилизованном виде).

Данилов: РФ - это искусственное образование

Также поправки к закону, которые вступят в силу 1 июля этого года, предусматривают запрет на использование униформы и ее элементов вооруженных сил и правоохранительных структур (репрессивных органов) нацистской свастики, знаков СС и советской символики - серпа и молот, пятиконечной звезды.

Поправки, запрещающие использование георгиевских лент в публичных мероприятиях, еще должны быть рассмотрены Сеймом в трех чтениях.

Поправки, которые запрещают использование георгиевских лент в публичных мероприятиях, еще должны быть рассмотрены Сеймом в трех чтениях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Латвия, СССР, Декоммунизация.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "С парламента сразу на работу": Стефанишина провела первое совещание
02 Посол: Украина и Турция договариваются о возобновлении регулярных авиарейсов
03 Пандемия коронавируса: в Ровенской области уволились более 300 медиков
04 "Укравтодор" открыл первую дорогу из президентской программы "Большого строительства"
05 Избил, облил бензином и поджег: на Полтавщине мужчина зверски убил бывшую жену в магазине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус не отступает: в Италии зафиксирован рост числа летальных случаев
COVID-19: в Италии за сутки умерло 88 человек
Данилов: РФ - это искусственное образование
Данилов: РФ - это искусственное образование
&quot;Укравтодор&quot; открыл первую дорогу из президентской программы &quot;Большого строительства&quot;
"Укравтодор" открыл первую дорогу из президентской программы "Большого строительства"
Лию Мишель обвинили в расизме и буллинге: что известно о скандале
Лию Мишель обвинили в расизме и буллинге: что известно о скандале
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь