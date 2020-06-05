В Латвии хотят запретить георгиевскую ленту

Новости мира:Комиссия Сейма Латвии одобрила запрет на использование георгиевской ленты.

Комиссия Сейма Латвии по правам человека поддержала поправки к закону о безопасности общественных развлечений и закона "О митингах, шествиях и пикетах", которые предусматривают запрет на использование в подобных мероприятиях георгиевской ленты.

Об этом сообщает портал парламента Латвии.

"Принимая во внимание экспансию России в Украине и ее тоталитарную идеологию в отношении республик бывшего СССР, у Латвии есть основания видеть (в использовании георгиевской ленты - ред.) достаточную угрозу ее демократической системе и безопасности. Запрет георгиевской ленты ограничил бы такие идеологические проявления. Мы должны продемонстрировать свою позицию против использования этих лент в публичных мероприятиях", - подчеркнул председатель Комиссии по правам человека Артус Кайминьш.

Закон о безопасности общественных развлечений и торжеств запрещает использование во время публичных мероприятий флагов, гербов и гимнов нацистской Германии и бывшего СССР (с его "союзными республиками"), а также нацистской свастики, знаков СС и советских символов, серпа и молота, пятиконечной звезды (за исключением случаев, когда цель использования данных символов не связана с прославлением тоталитарных режимов и оправданием совершенных ими преступлений).

В настоящее время в Сейме пересматриваются поправки к закону, которые дополняют этот список, запрещая использование одежды и ее элементов, идентифицируемых как униформа вооруженных сил и правоохранительных органов (репрессивных учреждений) бывшего СССР (а также его "республик") и нацистской Германии.

Закон о митингах, шествиях и пикетах в настоящее время предусматривает, что участникам данных акций запрещено использовать флаги, гербы, гимны и символы бывшего СССР, Латвийской ССР и нацистской Германии (в том числе в стилизованном виде).

Также поправки к закону, которые вступят в силу 1 июля этого года, предусматривают запрет на использование униформы и ее элементов вооруженных сил и правоохранительных структур (репрессивных органов) нацистской свастики, знаков СС и советской символики - серпа и молот, пятиконечной звезды.

Поправки, запрещающие использование георгиевских лент в публичных мероприятиях, еще должны быть рассмотрены Сеймом в трех чтениях.

Поправки, которые запрещают использование георгиевских лент в публичных мероприятиях, еще должны быть рассмотрены Сеймом в трех чтениях.