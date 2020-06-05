Коронавирус: Испания отложила открытие границ до 1 июля

Новости мира:Испания перенесла открытие границы с Францией и Португалией на 1 июля.

Правительство Испании изменило решение об открытии сухопутных границ с Португалией и Францией 22 июня и заявило о возобновлении движения с 1 июля.

Об этом информирует El Pais.

"Испанское правительство уточнило, что страна не откроется для международных посетителей до 1 июля, опровергнув вчерашнее заявление министра туризма Рейес Марото, что ограничение относительно пересечения границы с Португалией и Францией будут отменены 22 июня", - говорится в сообщении.

Так, через два часа после заявления Марото правительство опубликовало пресс-релиз, в котором указало, что "безопасное международное движение возобновится с 1 июля", как ранее заявлял председатель правительства Испании Педро Санчес.

Как сообщалось, в четверг, 4 июня, министр по вопросам туризма Испании Рейес Марото заявил, что "в отношении Франции и Португалии хочу подтвердить, что ограничения на пересечение границы (с этими странами – ред.) будут отменены с 22 июня".

По состоянию на 4 июня общее количество случаев заражения коронавирусом в Испании с начала пандемии составляет 233 836, включая 33 601 смерть и 160 938 выздоровлений. Число же активных сейчас случаев болезни - 39 297.