Вотум доверия: Сейм Польши поддержал Моравецкого

Новости мира:Моравецкий попросил Сейм Польши о вотуме доверия и получил его.

Председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий во время дискуссии в Сейме в четверг попросил о вотуме доверия к своему правительству.

Нижняя палата польского парламента голосами правящей Объединенной правицы поддержала вотум доверия правительству Моравецкого.

"Если вы (оппозиция - ред.) имеете достаточное количество голосов, то отправьте нас (правительство - ред.) в отставку", - обратился Моравецкий в Сейме к оппозиционным силам, инициируя голосование за вотум доверия правительству.

Он призвал оппозицию "прекратить нагнетать (ситуацию)", обращая внимание, что на протяжении последнего времени оппозиционные силы инициировали голосование за вотум доверия к нескольким министрам, в частности министра государственных активов Яцека Сасина и министра здравоохранения Лукаша Шумовского.

Во время выступления глава польского правительства акцентировал внимание на достижениях правительств Объединенной правицы за последние несколько лет. Среди них он назвал многолетний рост ВВП на уровне более 4%, рост минимальной зарплаты на 50% и средней зарплаты за четыре года более чем на 1 тыс. злотых (более 6,5 тыс. грн). Он также обратил внимание на снижение налогов и реализацию ряда социальных инициатив.

За вотум доверия правительству Моравецкого проголосовали 235 депутатов правящей Объединенной правицы, а против - 219 депутатов оппозиции, двое законодателей воздержались.

С 3 июня в Польше продолжается новый этап президентской избирательной кампании, которая продлится до выборов 28 июня. Больше всего шансов на победу в них имеет действующий президент Анджей Дуда. Конкуренцию во втором туре ему может составить кандидат от оппозиционной Гражданской коалиции Рафал Тшасковский.