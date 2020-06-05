Скачать
Пятница, 05.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Меры предосторожности: в ВОЗ напомнили, как правильно носить маски и какие лучше
Меры предосторожности: в ВОЗ напомнили, как правильно носить маски и какие лучше
Меморандум с МВФ: Минюст объяснил "причину секретности" обнародования
Меморандум с МВФ: Минюст объяснил "причину секретности" обнародования
UFC 250: результаты взвешивания (Видео)
UFC 250: результаты взвешивания (Видео)
Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо Вы умеете общаться с людьми
Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо Вы умеете общаться с людьми

ВВС Британии заявили о перехвате самолета РФ над Балтикой

ВВС Британии заявили о перехвате самолета РФ над Балтикой
22:12 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Самолеты ВВС Великобритании, размещенные в Литве в рамках полицейской программы НАТО, перехватили российский самолет над Балтийским морем 2 июня.

Истребители Королевских ВВС Великобритании, размещенные в Литве в рамках полицейской программы НАТО, перехватили российский самолет над Балтийским морем 2 июня. Об этом говорится в распространенном сообщении британских ВВС.

"Истребители Typhoon Королевских ВВС, развернутые в Литве в рамках полицейской миссии НАТО, осуществили свою первую операцию по перехвату российского военного самолета у побережья Балтийского моря. Typhoon были подняты 2 июня 2020 года для перехвата российского самолета ИЛ-20", — говорится в сообщении.

Отмечается, что перехват является частью обычной миссии воздушной полиции НАТО, которая проводится с 2004 года для охраны неба.

Дональд Трамп заявил о создании в США вакцины от COVID-19

Как сообщалось, ранее в США осудили "опасный и непрофессиональный" перехват Россией американского самолета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

РФ, ВВС, Британия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Троица 2020: что можно и нельзя делать в этот день
02 Избил, облил бензином и поджег: на Полтавщине мужчина зверски убил бывшую жену в магазине
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июня
04 "С парламента сразу на работу": Стефанишина провела первое совещание
05 Данилов: РФ - это искусственное образование
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент ответил на петицию о домашнем насилии
Президент ответил на петицию о домашнем насилии
&quot;Дія&quot;: В приложении запустили первую в мире виртуальную бизнес-страну
"Дія": В приложении запустили первую в мире виртуальную бизнес-страну
Владимир Зеленский ответил на петицию о ратификации Стамбульской конвенции
Зеленский ответил на петицию о ратификации Стамбульской конвенции
&quot;Цель – продвигать Украину&quot;: В венской галерее появился украинский аудиогид
"Цель – продвигать Украину": В венской галерее появился украинский аудиогид
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь