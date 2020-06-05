ВВС Британии заявили о перехвате самолета РФ над Балтикой

Новости мира:Самолеты ВВС Великобритании, размещенные в Литве в рамках полицейской программы НАТО, перехватили российский самолет над Балтийским морем 2 июня.

Истребители Королевских ВВС Великобритании, размещенные в Литве в рамках полицейской программы НАТО, перехватили российский самолет над Балтийским морем 2 июня. Об этом говорится в распространенном сообщении британских ВВС.

"Истребители Typhoon Королевских ВВС, развернутые в Литве в рамках полицейской миссии НАТО, осуществили свою первую операцию по перехвату российского военного самолета у побережья Балтийского моря. Typhoon были подняты 2 июня 2020 года для перехвата российского самолета ИЛ-20", — говорится в сообщении.

Отмечается, что перехват является частью обычной миссии воздушной полиции НАТО, которая проводится с 2004 года для охраны неба.

Как сообщалось, ранее в США осудили "опасный и непрофессиональный" перехват Россией американского самолета.