Дональд Трамп заявил о создании в США вакцины от COVID-19

Новости мира:В Америке разработали вакцину от коронавируса, 2 миллиона доз которой выйдут на рынок в случае успешной проверки на безопасность.

США разработали вакцину от коронавируса, 2 миллиона доз которой выйдут на рынок в случае успешной проверки на безопасность.

Об президент США Дональд Трамп заявил на брифинге в пятницу, сообщает CNBC.

"В отношении вакцин достигнут огромный прогресс. Фактически мы готовы действовать в том, что касается вопросов транспортировки и логистики. У нас есть более 2 миллионов (доз вакцины - ред.), готовых к отправке, если они пройдут проверку на безопасность", - цитирует Трампа издание.

При этом советник Белого дома по вопросам здравоохранения доктор Энтони Фаучи, который участвует в производстве американских вакцин, отказался комментировать слова президента, заявив: "Я не слышал, чтобы он говорил это".

Ранее сообщалось о существовании более ста опытных образцов вакцины против коронавируса, которые проходят испытания. Президент США в прошлом месяце заявил, что американское правительство поможет профинансировать эти исследования с целью получения в короткий срок эффективной и безопасной вакцины.