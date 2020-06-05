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Дональд Трамп заявил о создании в США вакцины от COVID-19

Дональд Трамп заявил о создании в США вакцины от COVID-19
21:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:В Америке разработали вакцину от коронавируса, 2 миллиона доз которой выйдут на рынок в случае успешной проверки на безопасность.

США разработали вакцину от коронавируса, 2 миллиона доз которой выйдут на рынок в случае успешной проверки на безопасность.

Об президент США Дональд Трамп заявил на брифинге в пятницу, сообщает CNBC.

"В отношении вакцин достигнут огромный прогресс. Фактически мы готовы действовать в том, что касается вопросов транспортировки и логистики. У нас есть более 2 миллионов (доз вакцины - ред.), готовых к отправке, если они пройдут проверку на безопасность", - цитирует Трампа издание.

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При этом советник Белого дома по вопросам здравоохранения доктор Энтони Фаучи, который участвует в производстве американских вакцин, отказался комментировать слова президента, заявив: "Я не слышал, чтобы он говорил это".

Ранее сообщалось о существовании более ста опытных образцов вакцины против коронавируса, которые проходят испытания. Президент США в прошлом месяце заявил, что американское правительство поможет профинансировать эти исследования с целью получения в короткий срок эффективной и безопасной вакцины.

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США, Вакцина, Карантин.
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