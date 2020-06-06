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Манифестация против расизма в Лилле: полиции пришлось разгонять демонстрантов слезоточивым газом

Манифестация против расизма в Лилле: полиции пришлось разгонять демонстрантов слезоточивым газом
05:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Во французском Лилле полиция разогнала манифестацию против расизма.

Во французском Лилле правоохранители применили слезоточивый газ против протестующих, которые проводили несанкционированную манифестацию против расизма и полицейского насилия.

Об этом сообщает AFP.

"Французская полиция по поддержке общественного порядка применила слезоточивый газ в городе Лилль, чтобы разогнать около 2 тыс. протестующих, которые проводили несанкционированную демонстрацию против полицейского насилия и расизма", - говорится в сообщении.

Протестующие продолжили ряд масштабных протестов, которые прошли во многих странах мира, в частности, в США и Франции, после гибели во время силового задержания полицейскими 25 мая в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.

Во Франции такие протесты проходят с требованиями провести справедливое расследование гибели в результате применения жандармами силовых мер при задержании в 2016 году 24-летнего темнокожего Адамы Траоре.

Протестующие вышли на манифестацию с призывами "правду для Адамы", "я не могу дышать", "жизни черных также важны".

США простились с Джорджем Флойдом

2 июня несанкционированная 20-ая манифестация против расизма и полицейского насилия прошла в Париже. Также акции протеста прошли в других крупных городах Франции.

В пятницу префектура французской столицы, учитывая санитарные ограничения, запретила проведение заявленных на 6 июня очередных акций протеста.

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Франция, Лилль, Протесты.
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