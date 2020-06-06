Международные авиарейсы: Польша продлила запрет

Новости мира:В связи с продлением каранатина в Польше запрет на международные пассажирские авиаперевозки продолжили до 16 июня.

В Польше запрет на международные пассажирские авиаперевозки продлен до 16 июня.

Об этом говорится в распоряжении Совета министров Польши, опубликованном 5 июня в вестнике законов, информирует Onet.pl.

"В связи с состоянием эпидемии в Польше необходимо продление срока запрета на международные авиарейсы", - говорится в правительственном распоряжении.

В нем определяется срок продления запрета на международные авиарейсы - до 16 июня.

Распоряжение вступает в силу с 7 июня.

Как сообщалось, 1 июня в Польше возобновлены внутренние авиаперевозки, осуществляемые авиакомпания LOT. В частности, новая сетка включает около 30 авиарейсов по стране ежедневно. Полеты осуществляются из восьми аэропортов: три раза в день - по маршруту Варшава-Гданьск, дважды в день - из Варшавы в Краков, Познань, Жешув, Щецин, Вроцлав и Зелену Гуру, раз в день - из Кракова в Гданьск.

В то же время с 20 июня будут вводиться очередные авиасообщение, в частности, Краков-Ольштын и Жешув-Гданьск.