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Борьба с COVID-19: Страны G20 планируют выделить свыше $21 млрд

Борьба с COVID-19: Страны G20 планируют выделить свыше $21 млрд
17:45 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Средства направят на диагностику, разработку вакцин и различные исследования и разработки.

Страны "Большой двадцатки" и ряд приглашенных государств заявили, что выделят более 21 млрд долларов на борьбу с коронавирусом.

Об этом говорится в пресс-релизе G20, опубликованном сегодня, 6 июня, сообщает DW.

"G20 вместе с приглашенными странами координирует глобальные усилия по поддержке борьбы с пандемией COVID-19. На сегодня члены G20 и приглашенные страны пообещали выделить более 21 млрд долларов на поддержку финансирования отрасли здравоохранения в мире", - говорится в сообщении.

Эпидемия: в Польше количество инфицированных превысило 25,6 тыс

Отмечается, что эти средства должны направить на диагностику, разработку вакцин и различные исследования и разработки.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мире официально насчитывается 6,7 миллиона инфицированных коронавирусом людей. Из них - почти 395 тысяч умерли и  свыше 2,7 миллиона человек выздоровели.

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Финансы, Коронавирус, Covid-19.
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