Борьба с COVID-19: Страны G20 планируют выделить свыше $21 млрд

Новости мира:Средства направят на диагностику, разработку вакцин и различные исследования и разработки.

Страны "Большой двадцатки" и ряд приглашенных государств заявили, что выделят более 21 млрд долларов на борьбу с коронавирусом.

Об этом говорится в пресс-релизе G20, опубликованном сегодня, 6 июня, сообщает DW.

"G20 вместе с приглашенными странами координирует глобальные усилия по поддержке борьбы с пандемией COVID-19. На сегодня члены G20 и приглашенные страны пообещали выделить более 21 млрд долларов на поддержку финансирования отрасли здравоохранения в мире", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства должны направить на диагностику, разработку вакцин и различные исследования и разработки.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мире официально насчитывается 6,7 миллиона инфицированных коронавирусом людей. Из них - почти 395 тысяч умерли и свыше 2,7 миллиона человек выздоровели.