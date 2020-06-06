Пандемия: в Италии за сутки более 70 смертей от COVID-19

В Италии за последние сутки зафиксировали 72 летальных случая, вызванных пандемией коронавируса, за минувшие сутки таких насчитали 85.
Об этом сообщает Corriere Della Sera.
"В Италии с начала эпидемии коронавируса не менее 234 801 человека заболели болезнью, вызванной вирусом Sars-CoV-2 (270 по сравнению со вчерашним днем). Из них 33 846 пациентов умерли (+72, вчера +85), а 163 781 - выздоровели (1 297)", - пишет издание.
Сейчас в стране госпитализированы 5002 пациента с симптомами коронавирусной болезни.
Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 6 июня количество больных коронавирусом COVID-19 превысило 6,8 млн человек. Выздоровели почти 3,4 млн человек, умерли - 398 737 пациентов.