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Суббота, 06.06.2020
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Пандемия: в Италии за сутки более 70 смертей от COVID-19

Пандемия: в Италии за сутки более 70 смертей от COVID-19
20:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:В связи с распространением заболевания, в Италии за последние сутки зафиксировали 72 летальных случая, вызванных пандемией коронавируса.

В Италии за последние сутки зафиксировали 72 летальных случая, вызванных пандемией коронавируса, за минувшие сутки таких насчитали 85.

Об этом сообщает Corriere Della Sera.

"В Италии с начала эпидемии коронавируса не менее 234 801 человека заболели болезнью, вызванной вирусом Sars-CoV-2 (270 по сравнению со вчерашним днем). Из них 33 846 пациентов умерли (+72, вчера +85), а 163 781 - выздоровели (1 297)", - пишет издание.

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Сейчас в стране госпитализированы 5002 пациента с симптомами коронавирусной болезни.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 6 июня количество больных коронавирусом COVID-19 превысило 6,8 млн человек. Выздоровели почти 3,4 млн человек, умерли - 398 737 пациентов.

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Италия, Карантин, Коронавирус.
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