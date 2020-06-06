Международные авиаперевозки: Польша продлила запрет

Новости мира:В то же время, в Польше расширили категории лиц, имеющих право на въезд на территорию страны во время карантина.

Совет министров Польши продлил запрет на международные авиаперевозки, введенный из-за эпидемии COVID-19, до 16 июня 2020 года.

Об этом сообщает PAP, передает Громадське.

"Из-за эпидемии в Республике Польша необходимо продлить период запрета воздушного движения международных рейсов. В связи с планирующимся снятием ограничений на пересечение границ Польши запрет будет продлен до 16 июня 2020 года", - говорится в тексте постановления.

В то же время министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский подписал поправку в регламент о временном прекращении или ограничении пограничного движения на конкретных пунктах пропуска.

Поправка к регламенту расширяет категории лиц, имеющих право на въезд на территорию Республики Польша во время карантина.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает на возобновление регулярного пассажирского международного авиасообщения в течение июля-августа 2020 года.