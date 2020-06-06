Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия COVID-19: В мире зафиксировали уже более 400 тысяч смертей
Пандемия COVID-19: В мире зафиксировали уже более 400 тысяч смертей
Денис Малюська: Минюст планирует "распродажу тюрем" на лето и осень
Денис Малюська: Минюст планирует "распродажу тюрем" на лето и осень
Динамо-Брест уничтожило Минск: у Милевского ассисты, у Нойока гол
Динамо-Брест уничтожило Минск: у Милевского ассисты, у Нойока гол
Аппарат NASA InSight смог пробурить грунт Красной планеты (Видео)
Аппарат NASA InSight пробурил грунт Марса: видео

Международные авиаперевозки: Польша продлила запрет

Международные авиаперевозки: Польша продлила запрет
22:07 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В то же время, в Польше расширили категории лиц, имеющих право на въезд на территорию страны во время карантина.

Совет министров Польши продлил запрет на международные авиаперевозки, введенный из-за эпидемии COVID-19, до 16 июня 2020 года.

Об этом сообщает PAP, передает Громадське.

"Из-за эпидемии в Республике Польша необходимо продлить период запрета воздушного движения международных рейсов. В связи с планирующимся снятием ограничений на пересечение границ Польши запрет будет продлен до 16 июня 2020 года", - говорится в тексте постановления.

В Польше надеются на увеличение военного контингента США

В то же время министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский подписал поправку в регламент о временном прекращении или ограничении пограничного движения на конкретных пунктах пропуска.

Поправка к регламенту расширяет категории лиц, имеющих право на въезд на территорию Республики Польша во время карантина.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает на возобновление регулярного пассажирского международного авиасообщения в течение июля-августа 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Самолет, Авиаперевозки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жизнь на колесах: в США на продажу выставили уникальный кемпер Streamline Travel Home (Фото)
02 "У нас есть жесткая и принципиальная позиция": Кулеба рассказал о критике со стороны РФ
03 Надя Дорофеева засветила пышную грудь
04 Учащенный пульс: отвары, которые помогут справиться с тахикардией
05 Залитый нефтью Норильск показали из космоса (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: Житомирская область усилила карантин
COVID-19: Житомирская область усилила карантин
В Херсонской области официально открыли летний туристический сезон
В Херсонской области официально открыли летний туристический сезон
Пандемия: в Италии за сутки более 70 смертей от COVID-19
Пандемия: в Италии за сутки более 70 смертей от COVID-19
Святая Троица 2020: главные традиции и народные приметы
Святая Троица 2020: главные традиции и народные приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь