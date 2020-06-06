Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Степанов: количество случаев COVID-19 растет из-за легкомыслия
Степанов: количество случаев COVID-19 растет из-за легкомыслия
Денис Малюська: Минюст планирует "распродажу тюрем" на лето и осень
Денис Малюська: Минюст планирует "распродажу тюрем" на лето и осень
Шахтер благодаря дублю Марлоса справился с Десной
Шахтер благодаря дублю Марлоса справился с Десной
Аппарат NASA InSight смог пробурить грунт Красной планеты (Видео)
Аппарат NASA InSight пробурил грунт Марса: видео

В Польше надеются на увеличение военного контингента США

В Польше надеются на увеличение военного контингента США
20:14 Сегодня Телеграф Украинская Правда

Новости мира:Матеуш Моравецкий выразил надежду, что после сокращения военного контингента США в Германии часть этих военных разместят в Польше.

Премьер-министр Польши выразил надежду, что после сокращения военного контингента США в Германии часть этих военных разместят в Польше. 

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью RMF24. 

На вопрос, насколько правдивы сообщения СМИ, что часть американского контингента из Германии может переместиться в Польшу, Матеуш Моравецкий сказал, что надеется на это. 

Борьба с COVID-19: Страны G20 планируют выделить свыше $21 млрд 

"Я действительно надеюсь, что после многих переговоров, и после демонстрации, насколько надежным партнером мы в рамках НАТО, часть военных, которые сейчас дислоцируются в Германии и которых США планируют выводить, разместятся в Польше. Это усилило бы восточный фланг НАТО", - отметил Матеуш Моравецкий.

Премьер напомнил, что 4 года назад в Польше было 500 американских военных, а сейчас – уже около 5000. 

"Это усиливает безопасность Польши ... Бесспорно, решение – за Соединенными Штатами и президентом Трампом. Мы надеемся, что контингент в Польше будет постоянно увеличиваться", - сказал Матеуш Моравецкий. 

На вопрос о том, не приведет ли это к ухудшению польско-немецких отношений, он отметил, что исключает такую возможность.

Протесты в США: В Австралии прошли акции солидарности

"У нас очень хорошие отношения с Германией. Думаю, Германия понимает, что геополитическая ситуация меняется, и нам нужно усиливать восточный фланг НАТО", - сказал премьер.

Как сообщалось, американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Администрации президента сообщило, что Дональд Трамп решил сократить контингент американских войск в Германии почти на треть. Такое распоряжение якобы уже подписал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Отдельные депутаты Бундестага уже раскритиковали это решение, считая его политическим.

В Белом доме и Пентагоне, а также в Берлине пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Польша, НАТО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У нас есть жесткая и принципиальная позиция": Кулеба рассказал о критике со стороны РФ
02 Надя Дорофеева засветила пышную грудь
03 Учащенный пульс: отвары, которые помогут справиться с тахикардией
04 Залитый нефтью Норильск показали из космоса (Фото)
05 Чеснок: чем полезен и чем опасен
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: Житомирская область усилила карантин
COVID-19: Житомирская область усилила карантин
ООС: боевики 4 раза нарушали &quot;тишину&quot;, есть раненые
ООС: боевики 4 раза нарушали "тишину", есть раненые
Пандемия: в Италии за сутки более 70 смертей от COVID-19
Пандемия: в Италии за сутки более 70 смертей от COVID-19
Группу Cloudless покинул вокалист Юра Каналош: детали
Группу Cloudless покинул вокалист Юра Каналош: детали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь