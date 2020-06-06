В Польше надеются на увеличение военного контингента США

Новости мира:Матеуш Моравецкий выразил надежду, что после сокращения военного контингента США в Германии часть этих военных разместят в Польше.

Премьер-министр Польши выразил надежду, что после сокращения военного контингента США в Германии часть этих военных разместят в Польше.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью RMF24.

На вопрос, насколько правдивы сообщения СМИ, что часть американского контингента из Германии может переместиться в Польшу, Матеуш Моравецкий сказал, что надеется на это.

"Я действительно надеюсь, что после многих переговоров, и после демонстрации, насколько надежным партнером мы в рамках НАТО, часть военных, которые сейчас дислоцируются в Германии и которых США планируют выводить, разместятся в Польше. Это усилило бы восточный фланг НАТО", - отметил Матеуш Моравецкий.

Премьер напомнил, что 4 года назад в Польше было 500 американских военных, а сейчас – уже около 5000.

"Это усиливает безопасность Польши ... Бесспорно, решение – за Соединенными Штатами и президентом Трампом. Мы надеемся, что контингент в Польше будет постоянно увеличиваться", - сказал Матеуш Моравецкий.

На вопрос о том, не приведет ли это к ухудшению польско-немецких отношений, он отметил, что исключает такую возможность.

"У нас очень хорошие отношения с Германией. Думаю, Германия понимает, что геополитическая ситуация меняется, и нам нужно усиливать восточный фланг НАТО", - сказал премьер.

Как сообщалось, американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Администрации президента сообщило, что Дональд Трамп решил сократить контингент американских войск в Германии почти на треть. Такое распоряжение якобы уже подписал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Отдельные депутаты Бундестага уже раскритиковали это решение, считая его политическим.

В Белом доме и Пентагоне, а также в Берлине пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.