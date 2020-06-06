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В Косово отменяют все торговые ограничения по Сербии

В Косово отменяют все торговые ограничения по Сербии
23:15 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира:Премьер-министр Косово Авдулла Хоти подчеркнул, что это временное решение.

Новое правительство Косово 6 июня сообщил, что отменяет все торговые ограничения, введенные в отношении Сербии, в попытке нормализовать отношения с Белградом при содействии Евросоюза, передает Радио Свобода.

Выступая на пресс-конференции в Приштине, премьер-министр Авдулла Хоти подчеркнул, что это временное решение. Оно может быть пересмотрено, если Сербия не прекратит кампанию по уменьшению количества государств, которые признают независимость Косово.

"Мы ожидаем, что Сербия свернет кампанию за непризнание по Косово", - сказал Хоти. Он добавил, что Приштина также ожидает от партнеров - Европейского Союза и Соединенных Штатов - соответствующего давления на Белград.

Косово ввело торговые санкции против Сербии в ноябре 2018 года. Тогдашний премьер-министр Рамуш Харадинай объяснил их так называемой "кампанией за непризнание", то есть попытками сербских властей уменьшить количество стран, которые признают Косово отдельным государством.

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Сербия неоднократно заявляла, что не будет вести переговоры с Косово, которое считает своей территорией, пока действуют санкции.

1 апреля Косово отменило стопроцентные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

Косово было автономным краем в составе бывшей Югославии. После воздушных ударов НАТО весной 1999 года, которыми было приостановлено насилие сербских сил над этническими албанцами, этот край стал протекторатом ООН. В феврале 2008 года парламент Косово в одностороннем порядке провозгласил независимость. Республику Косово признает большинство стран Запада, включая США. Не признали независимость Сербия и Россия. Украина также не признала независимость Косово.

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Сербия, Правительство, Косово.
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