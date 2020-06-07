Международная подготовка: в Балтийском море стартовали военные учения НАТО

Новости мира:В учениях примут участие 3 тысячи человек из 19 стран, 29 судов и 29 авиасредств. Учения продлятся с 7 по 16 июня.

Сегодня, 7 июня, в Балтийском море стартовали международные учения Baltops, которые собрали 19 стран НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В учениях примут участие 3 тысячи человек из 19 стран, 29 судов и 29 авиасредств. Учения продлятся с 7 по 16 июня", - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности и здоровья участников обучения будут проходить исключительно на море. Такая мера позволит подразделениям расширить оперативное межгосударственное сотрудничество, обеспечив при этом здоровье и готовность экипажей для действий по поддержанию постоянной региональной безопасности.

"В 49-х по счету учения Baltops участвуют Эстония, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Турция, Великобритания и США", - подчеркивает издание.

Baltops - это ежегодные международные учения, которые начали регулярно проводиться с 1972 года. Их цель - повысить гибкость стран-участниц в проведении совместных наземных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря.