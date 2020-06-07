Антирасистский протест: В Берлине задержали 93 участников

Новости мира:Акции против расизма и насилия в полиции в рамках глобальной акции "Молчаливое демо".

Массовые акции против расизма и насилия в полиции в рамках глобальной акции "Молчаливое демо", посвященной памяти афроамериканца Джорджа Флойда, в Берлине и Гамбурге закончились столкновениями с полицией, ранениями и задержанием десятков нарушителей.

В частности, в столице было арестовано более 90 демонстрантов, сообщает полиция в Twitter.

"Вчера (6 июня) 800 наших коллег обеспечивали порядок на 14 акциях, в том числе митинге на Александерплац, в котором приняли участие около 15 тысяч человек. Из-за бросаний бутылок и камней, сопротивления и нападения на наших коллег были арестованы 93 человека, легкие ранения получили 28 стражей порядка ", - говорится в твите. Трое полицейских были отправлены в больницу.

По данным местной полиции Штуттгарта, там в их коллег также несколько раз бросали предметы и применяли пиротехнику.

В Гамбурге для разгона некоторых агрессивных участников и "для защиты полицейских" во время двух демонстраций применяли водомет и использовали перечный спрей. Как сообщают на своем сайте правоохранители, "группа из 200-400 человек напала на полицейских, пострадали 24 работника полиции, 11 человек были временно арестованы, еще 36 задержаны".

В соцсетях появилась критика действий полиции из-за "непропорциональной жестокости".

Власть, включая министра здравоохранения Йенса Шпана, наоборот критикует участников, которые создали толпу, не держали дистанцию и многие были без масок.

Как сообщалось, на Александерплац в Берлине протестовали около 15 тысяч участников, в Мюнхене - около 25 тысяч, в Гамбурге - 14 тысяч, в Дюссельдорфе - почти 20 тысяч. Антирасистские демонстрации были запланированы примерно в 25 городах.