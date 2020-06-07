Скачать
Воскресенье, 07.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Темпы распространения рака: Украина занимает второе место в Европе
Темпы распространения рака: Украина занимает второе место в Европе
Президента просят законодательно запретить чипирование людей в Украине
Президента просят запретить чипирование людей в Украине
Динамо - Александрия: прямая видеотрансляция, смотреть онлайн (Видео)
Динамо - Александрия: прямая видеотрансляция, смотреть онлайн (Видео)
Haval H6: объявлена дата продаж нового кроссовера
Haval назвал дату продаж нового кросссовера H6

Антирасистский протест: В Берлине задержали 93 участников

Антирасистский протест: В Берлине задержали 93 участников
17:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:Акции против расизма и насилия в полиции в рамках глобальной акции "Молчаливое демо".

Массовые акции против расизма и насилия в полиции в рамках глобальной акции "Молчаливое демо", посвященной памяти афроамериканца Джорджа Флойда, в Берлине и Гамбурге закончились столкновениями с полицией, ранениями и задержанием десятков нарушителей.

В частности, в столице было арестовано более 90 демонстрантов, сообщает полиция в Twitter.

"Вчера (6 июня) 800 наших коллег обеспечивали порядок на 14 акциях, в том числе митинге на Александерплац, в котором приняли участие около 15 тысяч человек. Из-за бросаний бутылок и камней, сопротивления и нападения на наших коллег были арестованы 93 человека, легкие ранения получили 28 стражей порядка ", - говорится в твите. Трое полицейских были отправлены в больницу.

В Германии предупреждили, что не будут забирать своих больных из-за рубежа

По данным местной полиции Штуттгарта, там в их коллег также несколько раз бросали предметы и применяли пиротехнику.

В Гамбурге для разгона некоторых агрессивных участников и "для защиты полицейских" во время двух демонстраций применяли водомет и использовали перечный спрей. Как сообщают на своем сайте правоохранители, "группа из 200-400 человек напала на полицейских, пострадали 24 работника полиции, 11 человек были временно арестованы, еще 36 задержаны".

В соцсетях появилась критика действий полиции из-за "непропорциональной жестокости".

 

Власть, включая министра здравоохранения Йенса Шпана, наоборот критикует участников, которые создали толпу, не держали дистанцию и многие были без масок.

Как сообщалось, на Александерплац в Берлине протестовали около 15 тысяч участников, в Мюнхене - около 25 тысяч, в Гамбурге - 14 тысяч, в Дюссельдорфе - почти 20 тысяч. Антирасистские демонстрации были запланированы примерно в 25 городах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Протест, Берлин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жизнь на колесах: в США на продажу выставили уникальный кемпер Streamline Travel Home (Фото)
02 "Мама с чувством юмора": Смешные и остроумные мамы, доказавшие, что они тоже умеют шутить
03 Новый антирекорд: в Киеве водитель превысил скорость в 4,5 раза
04 Президент посетит Чернигов, чтобы больше узнать о кандидате на должность министра образования
05 Не звони, не услышу: места на планете, где не ловит сотовая связь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия: в Житомире зафиксирована первая смерть от коронавируса
Пандемия: в Житомире зафиксирована первая смерть от коронавируса
В Украине началось метеорологическое лето
В Украине началось метеорологическое лето
Антирасистский протест: В Берлине задержали 93 участников
Антирасистский протест: В Берлине задержали 93 участников
Samsung решил выпустить смарт-часы Galaxy Watch 3 вместо Galaxy Watch 2
Samsung решил выпустить смарт-часы Galaxy Watch 3 вместо Galaxy Watch 2
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь