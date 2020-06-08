Председательство Германии в Совете ЕС: глава МВД хочет заняться мигрантами

Новости мира:Глава МВД Германии хочет реформировать систему предоставления убежища иностранцам.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер хочет использовать председательство страны в Совете ЕС, чтобы реализовать реформу системы предоставления убежища в стране.

Об этом Зеехофер заявил в интервью Berliner Morgenpost.

"Мы должны наконец добиться прогресса в этом вопросе", - отметил министр.

Он подтвердил свое предложение, которое выдвигал раньше, - о необходимости проведения проверки на внешних границах ЕС, чтобы сразу определяться, имеет ли человек право на убежище.

"Если оснований для предоставления убежища нет, его надо разворачивать обратно", - пояснил Зеехофер.

Немецкий министр также заявил о необходимости "гибкой солидарности" в распределении просителей убежища между странами ЕС. По его мнению, если страны (прежде всего восточноевропейские) не хотят принимать беженцев, они должны поддерживать систему каким-то другим образом.

Зеехофер напомнил, что сейчас только несколько стран участвуют в операциях по спасению беженцев на море и их распределении. ЕС должен "решить этот вопрос совместно и наконец достичь видимого прогресса", - подытожил политик.

Глава МВД Германии также предложил "существенно перестроить" европейское агентство по охране границ Frontex.