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Поддержка в сложные времена: Испания установила базовый доход для домохозяйств

Поддержка в сложные времена: Испания установила базовый доход для домохозяйств
04:31 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Власти Испании анонсировали выплаты в рамках программы базового дохода.

В Испании порядка 27 тысяч домохозяйств с 255 тысячами человек уже 26 июня получат первые выплаты в рамках принятой программы базового дохода, призванной поддержать население финансово в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил председатель правительства Педро Санчес, передает УНН со ссылкой на DW.

Помощь составит от 462 до 1015 евро в месяц в зависимости от размеров домохозяйства. Подать заявку смогут лица в возрасте от 23 до 65 лет, которые минимум три года ведут самостоятельное хозяйство, минимум год делали взносы в фонд социального страхования, и чей доход в составе данного домохозяйства не превышает 230 евро в месяц.

Как ожидается, размер правительственных выплат в целом по стране составит 3,5 млрд евро в год. Благодаря данному шагу власти надеются довести гарантированный средний годовой доход каждого домохозяйства до 10 070 евро. По словам Санчеса, "свыше половины получателей пособия - несовершеннолетние".

Пандемия: в Испании третьи сутки подряд подтверждена смерть одного человека от COVID-19

В результате кризиса на фоне пандемии сотни тысяч испанцев потеряли работу, и уровень бедности в стране резко вырос. По правительственным данным, около 1,6 миллиона человек в почти 47-миллионной Испании страдают от крайней нищеты.

По данным международной группы волонтеров Worldometer, на 7 июня в стране - свыше 288 630 инфицированных и 27 136 скончавшихся от COVID-19.

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Испания, Коронавирус, Covid-19.
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