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Дело МН17: что будет происходить в этом блоке слушаний

Дело МН17: что будет происходить в этом блоке слушаний
13:00 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости мира:Заместитель генпрокурора рассказал, чем займется суд на этом этапе рассмотрения дела МН17.

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, возглавивший Международную следственную группу от Украины по делу MH17, отметил, что в блоке слушаний, которые предварительно продлятся до 3 июля, запланированы коммуникации между сторонами.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге.

"По предварительной информации прокуратуры Нидерландов, в этом блоке слушаний, который продлится до 3 июля, запланированы коммуникации между сторонами. Прокуроры в этот раз сделают некоторые предварительные выводы, покажут ряд визуализаций, разъясняющих детали расследования. Но хочу обратить внимание, что прокуроры на этом этапе все же не предоставлять подробно все доказательства в суде", - сказал Мамедов.

Он также подчеркнул, что карантинные меры внесли свои коррективы в процесс слушаний, но суд все же идет в предварительно запланированном графике.

"Уверен, день за днем мы приближаемся к ответу на вопрос кто виноват. В то же время и мы на национальном уровне, и в рамках Международной совместной следственной группы (JIT), будем продолжать расследование, чтобы все виновные в трагедии понесли ответственность", - подчеркнул он.

Дело МН17: в Нидерландах стартует второй блок слушаний

Как сообщалось, в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах началось четвёртое судебное заседание по делу о сбитом в 2014 году самолете рейса МН17.

В связи с распространением коронавируса количество людей, которые могут находиться в суде, ограничено.

В зале присутствуют судьи, нидерландские прокуроры, родственники погибших и журналисты. Также присутствует защита одного из подозреваемых - подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17. Интересы Пулатова представляют адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк с нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt. Двое голландских адвокатов сотрудничают с российской коллегой Еленой Кутьиной, которой в зале суда нет.

В марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом. Из-за коронавируса судебные заседания состоялись лишь 9, 10 и 23 марта.

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Нидерланды, МН17, Гюндуз Мамедов, Суд по делу МН17.
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