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В ЕС планируют продлить санкции против РФ

В ЕС планируют продлить санкции против РФ
13:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:Послы ЕС 10 июня утвердят продление крымских санкций против России.

Постоянные представители стран Евросоюза 10 июня планируют принять решение о продлении крымских санкций против России еще на год.

Об этом сообщил на странице в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС в среду дадут зеленый свет на продление запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на один год", - написал Йозвяк.

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Санкции ЕС предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Напомним, что в марте этого года ЕС официально продлил санкции против России еще на шесть месяцев.

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ЕС, Россия, Крым, Санкции, РФ.
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