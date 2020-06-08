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Герхарда Шредера переизбрали главой совета директоров "Роснефти"

Герхарда Шредера переизбрали главой совета директоров "Роснефти"
15:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости мира:Шредера переизбрали главой совета директоров российской нефтегазовой компании "Роснефть".

Бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера переизбрали главой совета директоров российской нефтегазовой компании "Роснефть".

Об этом сообщает DW.

"Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер переизбран главой совета директоров российской нефтегазовой компании "Роснефть". В сообщении, выложенном на сайте "Роснефти" в понедельник, 8 июня, говорится, что Шредера переизбрали по итогам годового собрания акционеров, состоявшееся 5 июня", - сообщили в СМИ.

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Сказано, что Герхарда Шредера считают близким другом президента России Владимира Путина. В Германии 76-летнего бывшего канцлера критикуют за работу на подконтрольные Кремлю концерны "Роснефть" и "Газпром". Шредер, однако, заявляет, что это его личное дело. Герхард Шредер возглавляет совет директоров "Роснефти" с 2017 года.

Как сообщалось, экс-канцлер Германии Шредер призвал отменить санкции в отношении России.

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Германия, Нефть, Роснефть.
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