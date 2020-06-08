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Вспышка коронавируса: В Польше временно закроют 12 шахт

Вспышка коронавируса: В Польше временно закроют 12 шахт
14:54 Сегодня Телеграф Украинская Правда

Новости мира:С завтрашнего дня в Польше на 12 угольных шахтах добыча будет приостановлена на три недели из-за вспышек коронавируса.

В Польше с завтрашнего дня на 12 угольных шахтах добыча будет приостановлена на три недели из-за вспышек коронавируса в шахтерских районах страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

По словам вице-премьера Яцека Сасина, шахтерам выплатят 100 процентов зарплаты за то время, на которое шахты будут закрыты. Временно закроют две государственные шахты и десять шахт частной компании. 

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Министерство здравоохранения Польши сегодня сообщило о 219 новых инфекциях, из которых 151 в Силезии, где расположены шахты. За прошедшие выходные зафиксировано более 1100 случаев заражения в стране. 

В общей сложности почти 5 тысяч шахтеров из трех угольных компаний заразились коронавирусом с начала эпидемии. На сегодня в Силезии подтверждено 9790 инфекций. 

Министр здравоохранения Лукаш Шумовски заверил, что Силезия хорошо защищена с медицинской точки зрения. 

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"В Силезии у нас 60% бесплатных коек в больницах и инфекционных отделениях, 85% бесплатных респираторов", - сказал он.

Министр также отметил, что у большинства шахтеров заболевание протекает в мягкой форме. Также он подчеркнул, что обнаружение вспышек происходит из-за регулярных тестирований среди шахтеров, которые уже выполнили более 50 000.

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Польша, Шахта, Карантин.
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