COVID-19: Премьер-министр Армении Пашинян вылечился от коронавируса

Новости мира:Никол Пашинян, а также члены его семьи - получили повторные отрицательные тесты коронавирусной болезни COVID-19.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также члены его семьи - получили повторные отрицательные тесты коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Мы только что получили результаты повторных тестов членов нашей семьи (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) - у всех нас отрицательные результаты, которые мы получили еще вчера. Конечно, нам нужно пересмотреть обстоятельства инфицирования, но на данный момент важно, чтобы мы были здоровы и защищены", - подчеркнул Пашинян.

По его словам, он готов полностью вернуться к полноценной работе.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Армении Пашинян получил положительный тест на коронавирус.