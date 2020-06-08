В Польше - всплеск COVID-19, но власти не спешат принимать меры

Новости мира:Польша не планирует вводить новые ограничения, несмотря на рост случаев COVID-19.

В Польше не планируют вводить новые карантинные ограничения или обновлять предыдущие из-за внезапного всплеска случаев COVID-19 в эти выходные.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Вице-премьер-министр Польши Ядвига Эмилевич заявила в понедельник, что не видит необходимости вводить новые ограничения или повторно устанавливать предыдущие, несмотря на внезапный рост новых случаев коронавирусной болезни в эти выходные", - сообщили в СМИ.

Указано, что в воскресенье Польша зафиксировала 575 новых случаев коронавирусной инфекции, аналогичное количество зарегистрировано и в субботу.

Сообщается, что всего в Польше 26 561 больной COVID-19, умерло 1157 человек.