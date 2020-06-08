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Понедельник, 08.06.2020
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Число случаев COVID-19 в РФ близится к полумиллиону

Число случаев COVID-19 в РФ близится к полумиллиону
12:30 Сегодня Телеграф УНН

В России уже более 465 тыс. больных COVID-19, умерло - около 6000 человек.

За сутки в России зафиксировали 8984 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РФ "Стопкоронавирус.рф".

"За последние сутки в России выявлено 8984 больных новой коронавирусной инфекцией у 84 регионах, из них 3458 случаев (38,5%) - активно в контактных лиц без клинических проявлений болезни", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в стране выявлено 467 673 больных в 85 регионах.

Пандемия: в мире уже более семи миллионов инфицированных

"Также за сутки зафиксировано 134 летальных случая. За весь период в России от коронавируса умерло 5859 человек", - говорится в сообщении.

Сообщается, что наибольшее количество новых случаев заболевания за сутки зафиксировано в Москве - 1956, в Московской области - 754 и в Санкт-Петербурге - 340.

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Россия, РФ, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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