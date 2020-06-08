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Столтенберг: в НАТО не считают Китай врагом

Столтенберг: в НАТО не считают Китай врагом
18:46 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В то же время в Альянсе убеждены, что должны быть готовы реагировать на любые вызовы в сфере безопасности, которые могут возникнуть перед государствами из-за роста роли Китая в мире.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что в Альянсе не считают Китай противником.

Об этом Столтенберг сказал во время онлайн-дискуссии по укреплению Альянса после преодоления пандемии COVID-19.

"НАТО не считает Китай новым врагом или противником, но мы видим, что подъем Китая фундаментально меняет глобальное соотношение сил", - подчеркнул он.

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Столтенберг напомнил, что в декабре 2019 года лидеры государств и правительств стран - членов во время встречи в Лондоне впервые согласились, что НАТО должно уделить внимание возможным последствиям в области безопасности из-за роста роли Китая в мире.

Генсек Альянса отметил, что экономический подъем Китая стимулировал "экономический рост в нашей части мира, и это помогло сотням тысяч людей преодолеть бедность". "Но в то же время мы видим тот факт, что вскоре Китай станет крупнейшей экономикой в мире. Они уже имеют второй крупнейший оборонный бюджет, они вкладывают значительные инвестиции в современный военный потенциал, в частности в ракеты, которые могут долететь до всех стран - членов НАТО. Они приближаются к нам в киберпространстве. Мы видим их в Арктике, Африке и мы видим, как они инвестируют в критическую инфраструктуру, и они сотрудничают все больше с Россией - все это имеет последствия безопасности для союзников НАТО ", - сказал Столтенберг и добавил, что НАТО должно иметь возможность ответить на эти вызовы.

"И мы должны сделать это путем формирования НАТО как сильного политического союза, и делать это в сотрудничестве вместе с партнерами, не в последнюю очередь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию", - добавил он.

Как сообщалось, министр иностранных дел Китая Ван Й обвинил Соединенные Штаты в разжигании новой холодной войны.

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Китай, НАТО, Альянс.
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