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Йенс Столтенберг рассказал, как Альянс в дальнейшем будет выстраивать отношения с РФ

Йенс Столтенберг рассказал, как Альянс в дальнейшем будет выстраивать отношения с РФ
20:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Альянс будет сохранять двуединый подход к отношениям с РФ.

НАТО будет сохранять двуединый подход к отношениям с Россией, который, с одной стороны, предусматривает надежное сдерживание и оборону, а с другой - держит открытыми каналы для диалога, поскольку Россия остается соседом Альянса.

Такое убеждение во время видеоконференции, посвященной развитию НАТО до 2030 года, выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент.

"Отношение НАТО к России основывается на том, что мы называем двойным подходом. Мы видели более агрессивную Россию, мы видели, как она использовала военную силу против своих соседей - в Грузии, в Украине. Она широко инвестирует в развитие современных возможностей, включая ядерные, которые развернуты сейчас, - это так называемые ракеты SSC-8, способные достигать европейских городов, они снижают порог для потенциального использования ядерного оружия в вооруженном конфликте. И это прямо подорвало договор ДРМСД, запрещающий все подобное оружие среднего радиуса действия", - отметил Столтенберг.

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Он подчеркнул, что НАТО не стало давать зеркальный ответ на действия России, которая активно наращивает и развивает собственные ядерные арсеналы и доктрины, но союзники сделали все, чтобы гарантировать надежное сдерживание и оборону. "Именно это является лучшим путем предотвратить конфликт - устранить любое пространство для сомнений или для недооценки готовности НАТО защитить всех союзников. Пока мы предоставляем такую систему сдерживания, не будет конфликтов или атак. Это первая часть, которую мы называем "сдерживание и оборона", и мы будем продолжать такие действия ", - сказал генсек НАТО.

В то же время, ссылаясь на собственный опыт работы в правительстве Норвегии, он выразил убеждение, что с Россией можно договариваться как по военным, так и по невоенным вопросам, таких как энергетика, границы, окружающая среда и тому подобное. Такое сотрудничество, по его словам, может быть налажено, но не вопреки деятельности НАТО, а именно благодаря его усилиям, которые гарантируют безопасность и создают платформу для возможного сотрудничества с Россией.

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ЕС, НАТО, РФ.
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