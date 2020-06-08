Берлин оценил эффект от возможного сокращения военного присутствия США в Германии

Новости мира:В Минобороны ФРГ считают, что вывод части американских войск из Германии больше повредит НАТО и самым США.

В Минобороны ФРГ считают, что вывод части американских войск из Германии больше повредит НАТО и самым США.

Об этом сообщила министер обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает DW.

"Министер обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в понедельник, 8 июня, предупредила, что вероятное сокращение военного присутствия США в Германии почти на четверть может ослабить не только НАТО, но и сами США", - говорится в сообщении.

Как заявила журналистам Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Берлин пока не получил официального подтверждения о сокращении американского контингента. Впрочем, министер обороны ФРГ предположила, что в случае, "если США все же примут такое решение, этот шаг больше навредит НАТО".

"Дело в том, что присутствие американских солдат в Германии служит безопасности всего альянса НАТО, а также собственной безопасности Америки. Это основа, над которой мы работаем вместе", - заявила она.

Как сообщалось, в Германии критикуют возможный вывод американских войск.